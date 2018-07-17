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Battalgazi 1980 mezunlarını ağırladı

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunları, Battalgazi ilçesinin tarihi mekânlarını ve Battalgazi Belediyesini gezdi. 1980 mezunları, ilk olarak Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile Eskimalatya’da bulunan tarihi mekânları gezerek bilgi aldı.

Battalgazi 1980 mezunlarını ağırladı

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunları, Battalgazi ilçesinin tarihi mekânlarını ve Battalgazi Belediyesini gezdi. 1980 mezunları, ilk olarak Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile Eskimalatya’da bulunan tarihi mekânları gezerek bilgi aldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:52
Battalgazi 1980 mezunlarını ağırladı

Ardından da Battalgazi Belediyesi’ni gezen Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir arayla geldi.

Başkan Gürkan, “Battalgazi Anadolu'yu Ana Yurt yapan medeniyetler şehri ve destan şehri diye tabir ediyoruz. Niye medeniyetler merkezi, 9 bin yıllık bir geçmiş tarihi olan ve bu geçmiş tarihinde değişik medeniyetler ve uygarlıkları bünyesinde barındırmış, daha sonra taş devrinden demir devrine geçişi ve ilk devlet hayatı, ilk muhasebe kayırlarının tutulması, demirin silah olarak kullanılması olgusunun medeniyeti burada başlıyor.   Biz geçmiş bin yılların, gelecek yüz yılların belediye başkanı nasıl olunur onun vizyonu içerisindeyiz. Arslantepe’yi ayağı kaldırsın geçmiş 5 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Cafer höyüğü ayağa kaldırırsın geçmiş 9 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Surları ayağa kaldırırsın geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Selçuklu eserlerini ayağa kaldırırsımız geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Geleceğe güzel eserler bırakırsanız gelecek yüz yılların belediye başkanı olursunuz. Biz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

MODERN BİR HALE GETİRİLMİŞ

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunlarından Yusuf Doğan, “Düşüncelerimiz ilk başta sanki biz, Malatya'yı güneye açılan bir kapı, daha doğrusu doğuya doğru açılan bir kapı, fakat vasat bir şehir olarak görüyorduk. Eskimalatya'yı biraz daha binalarla modern bir hale getirilmiş görüyorduk. Ama ne yazık ki geldik gördük, ne yazık ki derken kötü anlamda değil, iyi anlamda diyorum. Belediye binanızda bir defa şehircilik anlayışını ve belediyenin o koridorlarındaki o tesisleri görünce Türkiye'deki o belediyeciliğin yapılmadığını, Battalgazi'de belediyecilik yapıldığını yerinde gördük. Biz, Türkiye'nin değişik illerinden gelen insanlar olarak öncelikle Battalgazi Belediye başkanı ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Geziye katılanlardan Münevver Tanyeri de, “Edebiyat öğretmeniyim. Ben Isparta'dan geliyorum, Aydın'lıyım, Isparta'da çalışıyorum. Bu belediye başkanını öncelikle bu kadar güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda Malatya halkını da tebrik ediyorum ben. Bu belediye başkanını keşfedip, başkan olarak seçtikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok modern bir şehir olmuş. Biz, çok şehir geziyoruz 80 mezunları olarak. Ama en çok sevdiğim şehircilik olarak Malatya. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MODERN BİR GELECEK VİZYONU OLUŞTURMUŞ

İstanbul’dan geldiğini ifade eden Fuat Çakıroğlu ise, “İstanbul'dan geliyoruz arkadaşlarla beraber. Battalgazi Belediyesi'nin yeni hizmet binasını dolaştık. Bütün memnuniyetimle şunu gördüm ki, Türk belediyeciliğinde yeni bir devrim var oda şudur; Belediyecilikte bir gelecek vizyonu, modern bir gelecek vizyonu oluşturmuş sayın başkan. Bunu yaparken de tarihten geçmişimizdeki kültürümüzü de bu güne taşıyarak geleceğin nasıl inşa edilebileceğini göstermiş. İyi ki Battalgazi ilçemizi gezdik ve bu eserleri gördük. Bu eserlerin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum ben. Sayın Başkanımıza da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda her şeyin düşünülerek yapıldığını belirten Ali Paşa Naipoğlu da, “Bir kamu binası olarak görebildiğim en planlı ve içerisinde çalışanların daha güzel, daha refah, daha sağlıklı imkanlarda çalışabilmeleri için her türlü imkan düşünülmüş, planlanmış ve yapılmış. Bundan daha mükemmel olmaz olamaz. Kim planlamışsa, kim düşünmüşse mühendisinden, mimarından, iç mimarından, belediye başkanından herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle belediye başkanımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bunun gibi belediye başkanlarının bu ülkede olması bizim en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

Amasya’dan katıldığını belirten Muhittin Düzdemir ise, “Amasya Merzifon'dan geliyorum. Belediye binasını gezdik, mükemmel bir belediye binası. Başarı ekip işidir ama o ekibi de yönlendirecek bir başkan lazımdır ve bu başkanda Selahattin Başkandır. Kendisine teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için” dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
BattalgaziMalatyaMezunlar1980
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