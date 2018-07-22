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Başvurular 8 Ağustos’ta başlıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL sınavı başvurularının 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

Başvurular 8 Ağustos’ta başlıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), beşinci YÖKDİL sınavı başvurularının 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:22
Başvurular 8 Ağustos’ta başlıyor

YÖK, beşinci YÖKDİL Sınavı'nın 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan acıkmaya göre, sınav başvuruları 8-17 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Beşinci YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

Öte yandan Malatya’da da yüzlerce aday sınava başvuru yapmayı bekliyor. busabahmalatya.com

İHA

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YükseköğretimBeşinci Yökdil SınavıBaşvuru
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