Karne dağıtımına, Başkan Gürkan’ın yanı sıra Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Çağırman, öğretmenler ile veliler katıldı. Törende konuşan Başkan Gürkan, yarıyıl tatili dolayısıyla tatile çıkacak olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, “Bizim dönemimizde karne bir heyecan vesilesiydi. Acaba karnedeki notlarımız nasıldı diye merak ederdik. Şimdiki öğrencilerimiz karne notlarını internette görebiliyor. Okulumuzun tertibi, temizliği ve öğretmenlerimizin heyecanı bizi heyecanlandırırdı. Sizlere öğretmenleriniz çok ilgi ve alaka gösteriyor. Okul müdürleriniz ve yöneticileriniz aynı şekilde. Ayrıca veliler de sizlerle birlikte bu karne ve tatil heyecanını birlikte paylaşmak için burada bulunuyorlar. Siz şanslı bir kuşaksınız. Bizim dönemimizde çok daha ağır şartlarda ve koşullarda bir eğitim öğretim vardı. Ama biz o zamanda mutluyduk. Öğrencilerin, çocukların mutlu olması hakikaten önemlidir. Benim size tecrübelerim doğrultusunda nasihat olarak ifade edeceğim, bir kere okumayı çok sevin ve çok okuyun. Hangi düşüncede, görüşte olursa olsun büyüdükten sonra kitapları okuyun, okuduğunuzu anlamaya, anladığınızı da ifade etmeye çalışın. Bir hikâye kitabı okuduysanız onu anlatma, hem sözlü, hem yazılı anlatım konusunda gayret gösterin” dedi.

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını hatırlatan Başkan Gürkan, “Birinci yarıyılı bitirdiniz., inşallah ikinci yarıyılda da daha zinde, tatilde dinlenerek, ailenize yardım ederek ve kitaplarınızı okuyarak, birinci yarıyılda görmüş olduğunuz dersleri genel anlamda tekrarını yaparak ikinci yarıyıla hazırlanacaksınız. Öğretmenleriniz sizi heyecanla bekleyecek, sizlerde özlemle okulunuza koşacaksınız. Ben birinci eğitim öğretim yılının başta kurum müdürümüz ve öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Çağırman ise, karne dağıtım etkinliğine katılan Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Sevincimizi bizlerle paylaştığından dolayı ve öğrencilerimize bolca hediyelerinden geldiklerinden dolayı, tatile çıkarken öğrencilerimizin sevincine ortak oldukları için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fatih İlkokulu Müdürü Çağırman’ın konuşmasının ardından Başkan Gürkan öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verirken, Okul Müdürü Çağırman’a da Türk Bayrağı hediye etti.

İHA