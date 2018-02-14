Başarılı öğrenciler için program

-Başarıyı teşvik etmek ve motivasyon arttırmak için düzenlenen karne şenliğinde çeşitli hediyeler verildi. MİAD Sevgi Evleri Sitesinde düzenlenen programa Malatya Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, MİAD Sevgi Evleri Çocuk Sitesi Müdürü Nevzat Algül ve kurum çalışanları katıldı.



“Ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocukların okullarında ve derslerinde gösterdikleri başarıları ödüllendirmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Bu yarıyılda kuruluşlarımızda kalan 42 tane çocuğumuz Takdir Belgesi, 46 tane çocuğumuz Teşekkür Belgesi aldı. Birçok çocuğumuzda zayıfsız olarak sınıflarını geçmiş oldu. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çalışkan, dürüst ve vicdan sahibi bir neslin yetişmesinde hepimizin omuzlarına düşen büyük sorumluluklar vardır. Bu anlamda kurum olarak kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın her biri bizim için çok değerli ve önemlidir. Bu kapsamda çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Biz biliyoruz ki millet olarak bizleri daime ileriye taşıyacak, geleceğe bırakabileceğimiz yegane miras, iyi bir eğitim üzerine inşa edilmiş bir toplumdur. Bu itibarla, çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar iyi imkanlar sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır” dedi.



“Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır”

Etkinlikte bir konuşma yapan Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’da, “Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir.” şeklinde konuştu.

Programın ardından Vali Kaban'ın eşi Neriman Kaban, MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek onlarla birlikte yemek yedi.busabahmalatya.com