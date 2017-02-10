Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs verecek.apple-converted-space"> Burs, çevre mühendisliği, biyoloji, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği, şehir plancısı, mimar ve inşaat mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerden bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayanlara verilecek.
4 AY SÜRE İLE VERİLECEK
Öğrenciler 1 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecek. 4 ay süre ile toplam 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs verilecek.
Söz konusu duyuru İnönü Üniversitesi öğrencilerini de heyecanlandırdı. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyuruyu yaydılar.
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