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BAKANDAN İKİLİ EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, puan uygulaması sebebiyle çocukların, evlerinin yakınındaki okullara gitmemesine dikkat çekerek, "Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek lazım" dedi. Bakan Yılmaz, 2019 yılına kadar ikili eğitimin Türkiye'den tamamen kalkacağını da söyledi.

BAKANDAN İKİLİ EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, puan uygulaması sebebiyle çocukların, evlerinin yakınındaki okullara gitmemesine dikkat çekerek, "Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek lazım" dedi. Bakan Yılmaz, 2019 yılına kadar ikili eğitimin Türkiye'den tamamen kalkacağını da söyledi.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 11:17
BAKANDAN İKİLİ EĞİTİM AÇIKLAMASI

“Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanmalıdır” diyen Bakan Yılmaz, “Bunu 2013 yılında söyledik. Siz her okula öğrencileri sınav ile yerleştirirseniz bu mümkün mü? Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Ne yapmak lazım? Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek lazım. Bu yıl TEOG’U kaldırdık. İnşallah evlatlarımızı evlerine en yakın okula yerleştireceğiz. İsteyenlerin girebileceği bir sınavla da öğrencilerimizi okullara yerleştireceğiz” diye konuştu. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ismet YılmazMalatyaBusabahIkili Eğitim
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