BAKANDAN İKİLİ EĞİTİM AÇIKLAMASI

“Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanmalıdır” diyen Bakan Yılmaz, “Bunu 2013 yılında söyledik. Siz her okula öğrencileri sınav ile yerleştirirseniz bu mümkün mü? Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Ne yapmak lazım? Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek lazım. Bu yıl TEOG’U kaldırdık. İnşallah evlatlarımızı evlerine en yakın okula yerleştireceğiz. İsteyenlerin girebileceği bir sınavla da öğrencilerimizi okullara yerleştireceğiz” diye konuştu. (İHA)