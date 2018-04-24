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Azerbaycan’da Protokol İmzalandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın başkanlığında bir heyet; görüşmelerde bulunmak ve işbirliğini artırmak amacıyla Azerbaycan Neft ve Sanayi Üniversitesinin daveti üzerine Bakü’ye iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çok sıcak ilgiyle karşılanan heyet, yaptıkları protokollerle Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin somut adımlarını atmış oldu.

Azerbaycan’da Protokol İmzalandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın başkanlığında bir heyet; görüşmelerde bulunmak ve işbirliğini artırmak amacıyla Azerbaycan Neft ve Sanayi Üniversitesinin daveti üzerine Bakü’ye iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çok sıcak ilgiyle karşılanan heyet, yaptıkları protokollerle Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin somut adımlarını atmış oldu.

24 Nisan 2018 Salı 11:39
Azerbaycan’da Protokol İmzalandı

Ziyaret esnasında Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı Protokolü ve öğretim elemanı değişimi, sempozyum vb. ortak akademik etkinlikler, lisansüstü eğitim ve öğrenci mübadelesi gibi konularda işbirliği yapılması ile ilgili protokoller imzalandı.

Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Türkiye’deki üniversitelerle çalışmak arzusunda oldukları için kendilerini davet ettiklerini, özellikle öğretim elemanı ve öğrenci mübadelesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Babanlı, mühendislik ve petrol alanlarında Azerbaycan’da akademik anlamda yetkin bir kurum olduklarını ifade ederek dünyada pek çok üniversite ile ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Prof. Dr. Ahmet Kızılay da davetlerinden dolayı çok memnun olduklarını, yapılacak işbirliği ile iki devlet bir millet olan iki ülke arasında etkileşimin artacağını kaydetti. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile de öğretim elemanı değişimi, sempozyum vb. ortak akademik etkinlikler, lisansüstü eğitim ve öğrenci mübadelesi ile ilgili işbirliği protokolü Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov ile Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından imzalandı.Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı Protokolü ve işbirliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. GarayChingizGaraybaylı, daha önceki dönemlerde imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde kendi öğretim elemanlarının uzmanlık eğitimi aldıklarını, özellikle karaciğer nakliyle ilgili sürekli bir eğitim ve uygulamaların olduğunu belirtti.

GÖZLEMLERDE BULUNDU

Prof. Dr. Ahmet Kızılay başkanlığındaki heyet daha sonra Tıp Üniversitesinin KBB, Genel Cerrahi ve Patoloji bölümlerini ziyaret ederek, poliklinik, servis ve laboratuvarlarda gözlemlerde bulundu.Program esnasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. GarayChingizGaraybaylı İnönü Üniversitesi ile sağlık alanında işbirliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Heyet üyelerinden bir kısmı Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan Bakü Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret ederek özellikle YÖS sınavı ile ilgili işbirliği çalışmalarını görüştü.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan milletvekili Sona Aliyeva ile İçtimai TV’de açıklamalarda bulundu. Kızılay, İnönü Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Azerbaycan üniversiteleri ile İnönü Üniversitesi arasında yapılan faaliyetleri anlattı. İki devlet bir millet olarak sürekli bir işbirliğinin önemine değindi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanMustafa BabanlıAhmet Kızılay
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