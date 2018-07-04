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Arguvan’da öğrenciler için tercih danışmanlığı komisyonu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde liselere giriş için tercih aşamasında olan öğrenciler için tercih danışmanlığı komisyonu kuruldu.

Arguvan’da öğrenciler için tercih danışmanlığı komisyonu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde liselere giriş için tercih aşamasında olan öğrenciler için tercih danışmanlığı komisyonu kuruldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:15
Arguvan’da öğrenciler için tercih danışmanlığı komisyonu

Liselere giriş için tercih işlemleri başladı. Tercih işlemleri 13 Temmuz'da sona erecek. Konuyla ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, tercih aşamasındaki öğrenci 84 öğrenci için tercih danışmanlığı komisyonu kurulduğunu kurulda görevlendirilen 3 öğretmenin de öğrencilere yardımcı olacağını söyledi. Yay, “Öğrenciler tercih süresince hizmetten faydalanabilecek. Öğrenciler danışmanlık hizmetinden, 2-13 Temmuz'da ki tercih dönemi boyunca faydalanabileceklerdir. Şu ana kadar 30 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmıştır. Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde sağlıklı tercih yapmalarının önemlidir. Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkanı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. 

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MalatyaBusabahArguvanEğitim
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