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Arguvan’da İlköğretim Haftası kutlandı

İlköğretim Haftası, Arguvan ilçesinde gerçekleştirilen bazı etkinliklerle kutlandı.

Arguvan’da İlköğretim Haftası kutlandı

İlköğretim Haftası, Arguvan ilçesinde gerçekleştirilen bazı etkinliklerle kutlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
Arguvan’da İlköğretim Haftası kutlandı

17 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası, Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde etkinliklerle kutlandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay bir konuşma yaptı. Yay, ilköğretim de verilen eğitimin önemine değinerek yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, slayt sunumu gerçekleştirildi. Öte yandan Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve diğer ilçe protokolü okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

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