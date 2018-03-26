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AÖO SINAVI NE ZAMAN?

2018 yılında yapılacak Açık Öğretim Ortaokulu yani AÖO sınavı ne zaman düzenlenecek? Binlerce öğrencinin gireceği AÖO sınavı tarihi ve detayları haberimizde...

AÖO SINAVI NE ZAMAN?

2018 yılında yapılacak Açık Öğretim Ortaokulu yani AÖO sınavı ne zaman düzenlenecek? Binlerce öğrencinin gireceği AÖO sınavı tarihi ve detayları haberimizde...

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 12:35
AÖO SINAVI NE ZAMAN?

Mart ayı itibariyle Açık Öğretim Ortaokulu sınavına girecek adaylar Milli Eğitimden gelen son dakika açıklamasına gözlerini çevirdi.

17 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan AÖO sınavının tarihi değişti. 2.dönem AÖO sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı resmi bir açıklama yayınlandı. Açıklama, “2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle Mart ayının sonunda yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.

AÖO sınavları; 1. oturum 31 Mart 2018’desaat: 9,30’da;2. oturum ise 31 Mart 2018’de saat: 14.00’te yapılacak.

Her dersten 20’şer soru sorulacağı ve her bir sorunun değerinin 5 puan olacağı belirtildi.Bir dersten başarılı olabilmek için ise en az 45 puan alınması gerekiyor. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Açık Öğretim OrtaokuluAÖOBusabahmalatya
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