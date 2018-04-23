AÖL’de Telafi Sınavı

AÖL sınavına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine giren öğrencilerin 2. dönem sınav oturumlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavı dün yapıldı. Malatya’da da sınav mağduru olan vatandaşlar sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere gelerek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdi.

Yaşanan karışıklığın ardından yapılan telafi sınavına daha iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden öğrenciler telafi sınavının kendileri için iyi olduğunu söyledi.

