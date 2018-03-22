AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2018 AÖL 2. Dönem sınavlarına günler kala öğrenciler hem son hazırlıklarını yapıp hem de sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek aratıyor. Malatya’dan da yüzlerce öğrencinin katılacağı ve 17-18 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavı, MEB tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelendi. Sınavın ertelenmesiyle öğrenciler de son hazırlıkları yapacak zaman kazandı. AÖL birinci dönem oturumları 9- 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınava 2. dönemde yaşanan teknik arıza nedeniyle öğrenciler 2 hafta gecikmeli girecek. Öğrenciler çıkmış sorulara bakarken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmese de AÖL sınav yerlerinin 27 Mart’ta açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesi adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir.busabahmalatya.com