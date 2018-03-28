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AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. AÖL sınav yerleri açıklandı. AÖL sınav yerlerine nereden ulaşılır? İşte detaylar...

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. AÖL sınav yerleri açıklandı. AÖL sınav yerlerine nereden ulaşılır? İşte detaylar...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:37
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2018 AÖL 2. Dönem sınavlarına günler kala öğrenciler hem son hazırlıklarını yapıp hem de sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek aratıyor. 17 - 18 Mart 2018 tarihinde tarihinde yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavı MEB tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelendi. Sınavın ertelenmesiye öğrenciler de son hazırlıkları yapacak zaman kazandı. AÖL birinci dönem oturumları 9- 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınava 2. dönemde yaşanan teknik arıza nedeniyle öğrenciler 2 hafta gecikmeli girecek. Öğrenciler çıkmış sorulara bakarken sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. AÖL sınav yerleri açıklandı

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.” denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesi adresi üzerinden çıkarabileceklerdir.  Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. busabahmalatya.com 

İHA

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Açıköğretim LisesiAÖL Sınav Yerleri Açıklandı
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