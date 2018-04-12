AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 31 Mart ve 1 Nisan’da 2. dönem sınavına katıldılar. Yapılan bu sınavda dörtten fazla dersten sınava giren öğrencilerin cevap kağıtlarında meydana gelen teknik hatadan dolayı telafi sınavı yapılacak.

AÖL 2. dönem sınavına göre mezun olabilmek için kredisini yükseltmeye çalışan ve aynı zamanda mezun olmak isteyen öğrenciler için sınav sonuçlarının 20 Nisan Cuma günü açıklanacağı belirtildi.

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada telafi sınavının 21 Nisan Cumartesi günü saat 9.30’da yapılacağı duyuruldu.busabahmalatya.com