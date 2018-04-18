Aöf Soru Ve Cevapları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavları hata sonu gerçekleştirildi. 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. AÖF vize sınavı soruları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne ait e-Kampüs sayfasında yayımlandı.

e-KAMPÜS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI

Binlerce öğrencinin katıldığı AÖF vize sınavında her dersten 20 soruya 30 dakikada cevap vermeye çalıştı. Geçtiğimiz senelerde AÖF, ÖSYM'nin sınav sistemi olan "dört yanlış bir doğruyu götüren" sınav puanlaması uygulmasını başlatmıştı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasında yayımlanan soru ve cevaplar için tıklayın...

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

2018 yılı üzerinden sınav geçme notları, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav geçme puanları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanıyor. Geçtiğimiz senelerde sınav sonuçları 1 ay içerisinde açıklanırken, geçen sene başlayan yeni sistem ile sınav sonuçları 15 gün içerisinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesinde yayımlanıyor. AÖF sınav sonuçlarının en geç 30 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Final sınav tarihi ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. AÖF daha önce açıkladığı sınav tarihini değiştirdi.

İşte Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan duyuru şöyle; "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Kaynak : Milli gazete