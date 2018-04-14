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AÖF sınavları YKS sınavlarını aratmadı

Antalya’da Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler, son dakikaya kadar ders çalıştı. Bazı öğrenciler sınava gecikmemek için maratonculara adeta taş çıkarttı.Türkiye genelinde Açık Öğretim...

AÖF sınavları YKS sınavlarını aratmadı

Antalya’da Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler, son dakikaya kadar ders çalıştı. Bazı öğrenciler sınava gecikmemek için maratonculara adeta taş çıkarttı.Türkiye genelinde Açık Öğretim...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:27
AÖF sınavları YKS sınavlarını aratmadı

Antalya’da Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler, son dakikaya kadar ders çalıştı. Bazı öğrenciler sınava gecikmemek için maratonculara adeta taş çıkarttı.

Türkiye genelinde Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) okuyan öğrenciler bu hafta sonu sınav heyecanı yaşıyor. Akdeniz Üniversitesindeki fakültelerde yapılan sınav için sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler için kapılar 09.15’te açıldı. Öğrencilere 15 dakika tolerans tanıyan yetkililer saat 09.45’ten itibaren kapıları kapattı. Eşlerini, arkadaşlarını sınava yetiştiren bazı vatandaşlar sınav öncesi başarı dilerken, öğrencilerin üstleri görevli polis memurları tarafından arandı. Sınava gecikmek üzere olan bazı öğrenciler maratoncuları aratmazken, bazı öğrencilerin ise son dakikaya kadar ders çalıştığı gözlendi.

2 oturumda gerçekleşen vize sınavlarının sabah oturumu sona ererken, diğer oturum ise saat 14.00’da başlayacak.
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