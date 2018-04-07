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AÖF SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF vize sınavlarının tarihi belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavın vizeleri 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF vize sınavlarının tarihi belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavın vizeleri 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

07 Nisan 2018 Cumartesi 10:57
AÖF SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Sınavlar açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerinde, güz döneminde; güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde de;bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde olacak.Yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere 4 sınav yapılacak ve öğrenciler cumartesi-pazar günleri sabah ve öğleden sonra toplamda 4 oturumda sınavlara katılacaklar.

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 14-15 Nisan 2018
2017-2018 öğretim yılı 3 ders sınavı: 21 Temmuz 2018 busabahmalatya.com 

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Aöf Sınav Tarihi Ne ZamanAÖF
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