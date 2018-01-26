AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler merakla bekliyordu . Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) final sınav sonuçları açıklandı.sınav sonuçları, Andolu Üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden açıklandı.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 26-29 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 29 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. busabahmalatya,com
HABER MERKEZİ