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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) final sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) final sınav sonuçları açıklandı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:57
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler merakla bekliyordu . Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) final sınav sonuçları açıklandı.sınav sonuçları,  Andolu Üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden açıklandı. 
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 26-29 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 29 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. busabahmalatya,com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.01.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
Final Sınav Sonuçları Açıklandı.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
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