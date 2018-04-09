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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bu hafta sonu düzenleyeceği vize sınavları için öğrenciler tarafından "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtı aranıyor. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bu hafta sonu düzenleyeceği vize sınavları için öğrenciler tarafından "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtı aranıyor. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:59
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavlarına 4 gün kaldı. AÖF sınavları hafta sonu cumartesi-pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce AÖF öğrencisi sınav giriş yerlerini merak ediyor. Binlerce öğrencinin merak ettiği AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. İşte AÖF sınavları ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

AÖF SINAVLARI 14-15 NİSAN

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı bu hafta sonu 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Final Sınavları ise Anadolu Üniversitesi'den 15 Mart'ta yapılan duyuru öne alınarak 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Binlerce AÖF öğrencisi hafta sonu yapılacak sınavlara fotoğraflı sınav kimlik giriş belgesi ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olursa sınava alınmayacak. Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgesini anadolu.edu.tr/acikogretim adreslerinden veya AÖF bürolarından alabiliyorlar. Merakla beklenen "AÖF sınav giriş yerleri ne zaman belli olur" ve "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?" soruları yanıtını arıyor.

AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri açıklandı. Öğrenciler anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrebilirler.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre;
"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır." Kaynak: Milli Gazete 

Son Güncelleme: 09.04.2018 11:02
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