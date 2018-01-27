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AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim Fakültelerinde 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı döneminin açılması ile birlikte öğrenciler, aöf geçme notu kaç ? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu ? AÖF Başarı değerlendirmesi nasıl ? Not hesaplama gibi konuları araştırmaya başladı. İşte bu haberimizde tüm bu konular ile ilgili bilgilerden faydalanabilirsiniz. AÖF ile ilgili tüm ayrıntılar...

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim Fakültelerinde 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı döneminin açılması ile birlikte öğrenciler, aöf geçme notu kaç ? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu ? AÖF Başarı değerlendirmesi nasıl ? Not hesaplama gibi konuları araştırmaya başladı. İşte bu haberimizde tüm bu konular ile ilgili bilgilerden faydalanabilirsiniz. AÖF ile ilgili tüm ayrıntılar...

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 17:16
AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU ?

Açıköğretim Fakültesi sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapılmaya devam ediyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başlandı. Bu sistem aynı zamandan sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde halen geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ VE ÜÇ DERS SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF ders sistemi 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.

Sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

AÖF SINAV DÖNEMLERİ

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Aöf.AÖF
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