Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114082
ALTIN
162.563
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.2720
EURO
4.6951

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI

AÖF kayıt yenileme işleme önceki gün (12 Şubat) itibariyle başladı. Binlerce öğrenci ise bu başlangıçla beraber kayıtlarını yenilemek için harekete geçti. Malatya’da da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi binlerce kişi yapılan duyuru sonrası kaydını yenilemek için harekete geçti.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI

AÖF kayıt yenileme işleme önceki gün (12 Şubat) itibariyle başladı. Binlerce öğrenci ise bu başlangıçla beraber kayıtlarını yenilemek için harekete geçti. Malatya’da da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi binlerce kişi yapılan duyuru sonrası kaydını yenilemek için harekete geçti.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 13:37
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI

Yapılan final sınavı sonrasında kayıt yenileme ihtiyacı olan öğrenciler, bir yandan kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağını araştırırken, bir yandan da AÖF kayıt yenileme işleminin son tarihini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi için artık yeni sistem uygulanmakta ve yeni sisteme göre ilk olarak ders seçimi, daha sonra ödeme yapılıyor. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin ödeme işlemleri için banka bilgileri açılmıyor.İki işlemi de yapan öğrencilerin daha sonraki aşamada öğrenci otomasyonu üzerinden kaydını kontrol etmesi gerekiyor. Kayıtta bir sorun yoksa en yakındaki AÖF bürosuna gidiliyor ve ders kitapları alınıyor.

SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi, Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu takvime göre 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başladı ve 10 gün sürecek.23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek olan AÖF kayıtlarında mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 Cuma.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AÖFKayıt YenilemeAçık Öğretim Fakültesi öğrencisiKaydı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ
TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ
Başarılı öğrenciler için program
Başarılı öğrenciler için program
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim