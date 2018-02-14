AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI

Yapılan final sınavı sonrasında kayıt yenileme ihtiyacı olan öğrenciler, bir yandan kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağını araştırırken, bir yandan da AÖF kayıt yenileme işleminin son tarihini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi için artık yeni sistem uygulanmakta ve yeni sisteme göre ilk olarak ders seçimi, daha sonra ödeme yapılıyor. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin ödeme işlemleri için banka bilgileri açılmıyor.İki işlemi de yapan öğrencilerin daha sonraki aşamada öğrenci otomasyonu üzerinden kaydını kontrol etmesi gerekiyor. Kayıtta bir sorun yoksa en yakındaki AÖF bürosuna gidiliyor ve ders kitapları alınıyor.

SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi, Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu takvime göre 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başladı ve 10 gün sürecek.23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek olan AÖF kayıtlarında mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 Cuma.