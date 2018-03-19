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AÖF DERS ORTALAMALARI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri girdikleri sınavlar sonrasında ders ortalamalarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyorlar. Malatya’da da yüzlerce öğrencinin merak ettiği bu konu haberimizde…

AÖF DERS ORTALAMALARI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri girdikleri sınavlar sonrasında ders ortalamalarını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyorlar. Malatya’da da yüzlerce öğrencinin merak ettiği bu konu haberimizde…

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:24
AÖF DERS ORTALAMALARI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.Harf notları ve katsayıları şunlardır: Harf Notu Katsayısı- AA 4,00, AB 3,70, BA 3,30, BB 3,00, BC 2,70, CB 2,30, CC 2,00, CD 1,70, DC 1,30, DD 1,00, FF 0,00. Bu harf notlarına ek olarak;DZ: Devamsız,KL: Kaldırıldı,MU: Muaf,SD: Sorumlu Değil,YT: Yeterli,YZ: Yetersiz,harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Açıköğretim FakültesiDers Ortalamaları
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