AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI YAPILDI

AÖF Bahar Dönemi Vize Sınavları, Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’te, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'te yapıldı.

Sınavlar cumartesi ve pazar günleri dört oturum halinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika da sınav süresi verildi. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri, ‘Birinci oturum: 09.30-11.30 / İkinci oturum: 14.00-16.00’ şeklinde oldu.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarına dair resmi bir açıklama yer almamakla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarını, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ‘Öğrenci Giriş’ sayfasından öğrenebilecekler. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.busabahmalatya.com