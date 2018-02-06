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ALTIN FİYATLARINDAKİ DURUM NE?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,80 lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DURUM NE?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,80 lira oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:22
ALTIN FİYATLARINDAKİ DURUM NE?

161,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,80 liradan, bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan satılıyor.

147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 41 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 61 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satılıyor.

Serbest piyasada dolar ise 3,7720 liradan, euro ise 4,6990 liradan haftaya başladı. 3,77 liradan alınan dolar 3,7720 liradan, 4,6970 liradan alınan euro ise 4,6990 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7650 liradan, euro ise 4,6840 liradan satılmıştı.

İHA

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