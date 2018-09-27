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ALES/3 başvuruları bugün sona eriyor

Lisans eğitimini tamamlayanların yüksek lisans yapmak için girdikleri sınav olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvurular bugün sona eriyor.

ALES/3 başvuruları bugün sona eriyor

Lisans eğitimini tamamlayanların yüksek lisans yapmak için girdikleri sınav olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvurular bugün sona eriyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:38
ALES/3 başvuruları bugün sona eriyor

YÖK tarafından yapılan açıklamanın ardından yılda üç kez yapılmasına karar verilen ALES sınavının başvuruları yapılmaya devam ediyor. 19 Eylül’de başlayan başvurular bugün sona erecek.

19–27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak olan ALES/3 başvuruları, başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacak.

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
ALES
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