ALES/3 başvuruları bugün sona eriyor

YÖK tarafından yapılan açıklamanın ardından yılda üç kez yapılmasına karar verilen ALES sınavının başvuruları yapılmaya devam ediyor. 19 Eylül’de başlayan başvurular bugün sona erecek.

19–27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak olan ALES/3 başvuruları, başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacak.