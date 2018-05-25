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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Mayıs Pazar günü yapılan ALES İlkbahar Dönemi Sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Mayıs Pazar günü yapılan ALES İlkbahar Dönemi Sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

25 Mayıs 2018 Cuma 10:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlar ise halen açıklanmadı.

ALES SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES PUANI 5 YIL GEÇERLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra ALES sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli oldu. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

ALES NEDİR?

ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda; ülkemizde lisansüstü eğitime girişte; yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

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