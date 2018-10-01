ALES sona erdi

Sınavda sayısal bölümde 50, sözel bölümde de 50 soru yer aldı. Sorular, adayların akıl yürütme, düşünme ve sayısal ve sözel mantığını ölçmeye yönelik sorulardan oluştu.10.15'te başlayan sınava 10.00'dan sonra gelenler alınmadı. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika sürdü.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, çevirici, uzman, eğitim öğretim planlamacısı, araştırma görevlisi olmak isteyen lisans mezunlarının bu sınava girmesi şart.
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Adayların ALES'ten alacakları puan, 3 yıl geçerli olacak.
SİNEM HATUN TAVUT