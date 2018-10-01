ALES sona erdi

Senede üç defa yapılmasına karar verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisi yapıldı.Sınava Malatya'dan da yüzlerce kişi katıldı. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde belli olacak.