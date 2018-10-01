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ALES sona erdi

Senede üç defa yapılmasına karar verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın  (ALES) ikincisi yapıldı.Sınava Malatya'dan da yüzlerce kişi katıldı. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde belli olacak.

ALES sona erdi

Senede üç defa yapılmasına karar verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın  (ALES) ikincisi yapıldı.Sınava Malatya'dan da yüzlerce kişi katıldı. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde belli olacak.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:42
ALES sona erdi

Sınavda sayısal bölümde 50, sözel bölümde de 50 soru yer aldı. Sorular, adayların akıl yürütme, düşünme ve sayısal ve sözel mantığını ölçmeye yönelik sorulardan oluştu.10.15'te başlayan sınava 10.00'dan sonra gelenler alınmadı. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika sürdü.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, çevirici, uzman, eğitim öğretim planlamacısı, araştırma görevlisi olmak isteyen lisans mezunlarının bu sınava girmesi şart.

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Adayların ALES'ten alacakları puan, 3 yıl geçerli olacak.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
ALESAles Ne Zaman
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