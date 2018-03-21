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ALES BAŞVURUSUNU KAÇIRANLAR DİKKAT!

ALES sınavının başvuru tarihi belli oldu. Peki, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2018 ALES sınav başvuru tarihi ne zaman?

ALES BAŞVURUSUNU KAÇIRANLAR DİKKAT!

ALES sınavının başvuru tarihi belli oldu. Peki, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2018 ALES sınav başvuru tarihi ne zaman?

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 16:37
ALES BAŞVURUSUNU KAÇIRANLAR DİKKAT!

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce kişi ALES sınav başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarihi merak ederek araştırıyor.

2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan 2018 ALES sınav başvuru tarihleri, 7 Mart 2018 tarihinde başlayp, 15 Mart 2018 tarihinde sona erdi. Başvuru yapmayı kaçıranlar için ise en geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI

2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.

ALES’E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğer ÖSYM sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuzu bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Son yıllara ait ALES Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir:

-2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

-2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

-2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

-2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

Ödeme için 2 seçenek vardır. Banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin sitesinden internet aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 21.03.2018 16:41
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