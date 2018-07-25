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ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 2 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 2 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:40
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan duyuruda, 2018-ALES/2'nin 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı belirtilerek, "Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınava başvurular, 24 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir" denildi.

2018-ALES/2 kılavuzuna http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Malatya’dan da yine binlerce öğrencinin sınava başvuru yapması bekleniyor.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, yüzde 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ALESSon GünSınav
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