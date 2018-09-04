ALES 30 Eylül’de yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan duyuruda, 2018-ALES/2’nin 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı belirtilerek, “Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınava başvurular, 24 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir” denildi. 2018-ALES/2 Kılavuzuna ise http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

81 İL MERKEZİNDE…

Öte yandan sınavın başlangıç saati 10.00... 180 dakika sürecek olan sınav 81 il merkezi ile birlikte Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş binalarına adayların sınav saatinden en az bir saat önce gelmeleri gerekmekte. Diğer sınavlarda uygulanmaya başlandığı gibi bu sınavda da 09.45’ten sonra gelen adaylar sınav giriş binalarına alınmayacak.

ALES NEDİR?

ALES'in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavıdır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, çevirici, uzman, eğitim öğretim planlamacısı, araştırma görevlisi gibi görevlerde yer almak için açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak için gönderilecek adayların seçimini yapmak için uygulanan bir sınavdır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2018 ALES İlkbahar dönemi sınavı için ücret ÖSYM tarafından 90 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav ücretlerini 2018 ALES kılavuzunun sonunda yer alan bankalar aracılığı ile ödeyebilir. Bunun dışında ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemini de kullanarak kredi kartı/banka kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.

ALES/2'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES’e başvuracak olan kişilerin bir lisans programından mezun olabilecek durumda olması, lisans programını bitirmiş olması ya da denklik belgesi almış olunması kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi bitirilmiş olması gereklidir.

ALES/2 PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Adayların ALES’ten alacakları puan, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Başvuru yapılacağı zaman geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılabilir. ALES’e girmek için bir sınır olmadığından dileyen adaylar tüm ALES’ler için başvuru işlemi yapabilir. busabahmalatya.com