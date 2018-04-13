Açıköğretimden görme engellilere sesli kitap müjdesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı görme engelli öğrencilerin dersleri dışında sosyal hayatlarında da okuyup faydalanabilecekleri, farklı alanlarda pek çok kitap Açık Kütüphane’ye kazandırılıyor.

Türk edebiyatından Dünya edebiyatına, tarihten psikolojiye, romandan şiire birçok tür ve konuda yazılmış eseri bünyesinde barındıran Açıköğretim Sistemi Açık Kütüphanesi, öğrencilerin kendilerini edebî, tarihî, sosyolojik ve kültürel alanlarda da geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. “Sesli Kitap” projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Açık Kütüphane, bu kapsamda öncelikle görme engelli öğrenciler için temel eserleri bünyesine katmaya devam ediyor.

“378 sesli kitabı Açık Kütüphaneye kazandıracağız”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Çoğunluğu Anadolu Üniversitesi tarafından seslendirilmiş 378 eser, kalite ve kontrolünün yapılmasının ardından zaman içerisinde Açık Kütüphanede yerini alacak. Öncelikli olarak belirlenen 194 eserin ses, okuma ve kayıt kalitelerinin kontrolü yapılması planlanıyor. Kısa süre içerisinde öğrencilerle buluşacak olan sesli kitapların 64’ünün kontrolleri tamamlandı” dedi.

Aralarında L. N. Tolstoy, Reşat Nuri Güntekin ve Ernest Hemingway gibi farklı şair ve yazarların eserlerinin bulunduğu sesli kitap koleksiyonuna görme engelli öğrencilerin https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabilecekleri belirtildi.