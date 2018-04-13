Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Açıköğretimden görme engellilere sesli kitap müjdesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı görme engelli öğrencilerin dersleri dışında sosyal hayatlarında da okuyup faydalanabilecekleri, farklı alanlarda pek çok kitap Açık Kütüphane’ye kazandırılıyor.Türk edebiyatından...

Açıköğretimden görme engellilere sesli kitap müjdesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı görme engelli öğrencilerin dersleri dışında sosyal hayatlarında da okuyup faydalanabilecekleri, farklı alanlarda pek çok kitap Açık Kütüphane’ye kazandırılıyor.Türk edebiyatından...

13 Nisan 2018 Cuma 15:28
Açıköğretimden görme engellilere sesli kitap müjdesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı görme engelli öğrencilerin dersleri dışında sosyal hayatlarında da okuyup faydalanabilecekleri, farklı alanlarda pek çok kitap Açık Kütüphane’ye kazandırılıyor.

Türk edebiyatından Dünya edebiyatına, tarihten psikolojiye, romandan şiire birçok tür ve konuda yazılmış eseri bünyesinde barındıran Açıköğretim Sistemi Açık Kütüphanesi, öğrencilerin kendilerini edebî, tarihî, sosyolojik ve kültürel alanlarda da geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. “Sesli Kitap” projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Açık Kütüphane, bu kapsamda öncelikle görme engelli öğrenciler için temel eserleri bünyesine katmaya devam ediyor.

“378 sesli kitabı Açık Kütüphaneye kazandıracağız”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Çoğunluğu Anadolu Üniversitesi tarafından seslendirilmiş 378 eser, kalite ve kontrolünün yapılmasının ardından zaman içerisinde Açık Kütüphanede yerini alacak. Öncelikli olarak belirlenen 194 eserin ses, okuma ve kayıt kalitelerinin kontrolü yapılması planlanıyor. Kısa süre içerisinde öğrencilerle buluşacak olan sesli kitapların 64’ünün kontrolleri tamamlandı” dedi.

Aralarında L. N. Tolstoy, Reşat Nuri Güntekin ve Ernest Hemingway gibi farklı şair ve yazarların eserlerinin bulunduğu sesli kitap koleksiyonuna görme engelli öğrencilerin https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabilecekleri belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilerden okulun kapatılacağı söylentilerine tepki
Velilerden okulun kapatılacağı söylentilerine tepki
MEB’den "öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" haberine açıklama
MEB’den "öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" haberine açıklama
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim