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Açıköğretim’den e-danışmanlık hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi her yaştan, her kesimden, her meslek grubundan insana yükseköğretim imkânı sunma misyonundan hareketle yeni bir projeye imza attı.

Açıköğretim’den e-danışmanlık hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi her yaştan, her kesimden, her meslek grubundan insana yükseköğretim imkânı sunma misyonundan hareketle yeni bir projeye imza attı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:35
Açıköğretim’den e-danışmanlık hizmeti

Proje kapsamında 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik e-danışmanlık hizmeti sunuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden alanında uzman öğretim elemanlarının da yer aldığı projede gelişimsel ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarının özel eğitim e-danışmanlık yoluyla desteklenmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda proje kapsamında; gelişimsel ve zihinsel yetersizlik tanısı konulan, engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan 30 Açıköğretim öğrencisine danışmanlık hizmeti verildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu üniversitesiAçıköğretim SistemiMeslekYükseköğretimE-danışmanlık
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