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AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

12 Nisan 2018 Perşembe 17:11
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’de 81 il, 25 ilçe ve KKTC-Lefkoşa sınav merkezlerinde oturum bazında yaklaşık 2.5 milyon Açıköğretim Sistemi öğrencisinin sınava gireceği yerler açıklandı.

Sınavlar öncesinde yeni bir uygulamanın haberini veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, uygulamanın ilk etapta Eskişehir ve İstanbul`da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

"Öğrencilerin sınavlara birbirine yakın binalarda girmesi hedeflendi" İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güney, "Öğrencilerimizin sınav binalarına ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sınav dönemi itibariyle yeni bir uygulama hayata geçirilmiştir.

Söz konusu uygulama kapsamında, öğrencilerimizin sınav binalarına atamaları yapılırken, aynı gün içindeki iki oturumda da sınava girecek öğrencilerimizin mümkün olduğunca aynı binada veya birbirine yakın binalarda sınava girmeleri hedeflenmiştir.

Yeni uygulama, başlangıçta İstanbul ve Eskişehir sınav merkezlerinde yürürlüğe konulmuş olup zaman içinde tüm sınav merkezlerine yayılımı planlanmaktadır” dedi.

İHA

Son Güncelleme: 12.04.2018 17:14
Anahtar Kelimeler:
Bin Yakın OlacakAçıköğretim SınavlarıAnadolu üniversitesi
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