Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94303
ALTIN
187.562
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.1306
EURO
5.4088

Açıköğretim Fakültesinden mezunlarda mezuniyet sevinci

Her yaş grubu ve meslekten insana okuma fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler, diploma almanın heyecanını yaşadı.  Açıköğretim sisteminden Malatya'da da birçok kişi istifade ediyor. Mezuniyet törenine Malatya'dan da mezun olan öğrenciler katıldı.

Açıköğretim Fakültesinden mezunlarda mezuniyet sevinci

Her yaş grubu ve meslekten insana okuma fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler, diploma almanın heyecanını yaşadı.  Açıköğretim sisteminden Malatya'da da birçok kişi istifade ediyor. Mezuniyet törenine Malatya'dan da mezun olan öğrenciler katıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Açıköğretim Fakültesinden mezunlarda mezuniyet sevinci

Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinden 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Spor Salonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan törende bazıları çocukları ile gelirken bazı mezun öğrenciler ise anne, baba ve diğer yakınları ile mutluluklarını paylaştı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından mezuniyete gelen öğrenciler, eğitimin yaşının olmadığını göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın konuşmasıyla devam etti.

“TÜRKİYE'NİN YÜKSEKÖĞRETİMİNE ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR”

Rektör Gündoğan, " Bugün üniversitemizin 19’uncu mezuniyet törenimiz aslında. Üniversitemizin tüm öğrencilerini hem örgünde hem de açıköğretimde mezun etmiş olacağız. Bu bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Biliyorsunuz Açıköğretim Sistemi, Türkiye’nin yükseköğretimine çok önemli katkılar sunan bir sistem. Kuruluşundan bu yana 40 yıl geçmiş bir sistem. Yurt içi ve yurt dışında 3 milyonun üzerinde mezun vermiş bir sistem. 3 milyon öğrencisiyle de sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birisi. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından mezunlarımızı buraya çağırıyoruz. Bu yıl da bin 500 mezunumuzu törene çağırdık. Onların hep birlikte mutluluklarını paylaşıyoruz. Büyük bir coşkuyla geçiyor. Biz ‘yaşam boyu öğrenme’ felsefesi kapsamında açıköğretimde bir bölümü bitiren öğrencimizin yeni bir bölüme kayıt yaptırmasını istiyoruz. Biz de her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz" sözlerine yer verdi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Binlerce öğrencinin mezun olduğu törende engelli öğrenciler de mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Çeşitli yerlerden davet edilen engelli bireyler, arkadaş ve görevlilerin yardımı ile alanda mezun olarak diploma almanın heyecanını yaşadı. Açıköğretim sisteminde engelli öğrencilere ayrıcalıklar tanındığını da aktaran Rektör Gündoğan, “Binlerce engelli öğrencimiz bu imkandan faydalanıyor. Bunun dışında cezaevlerinde de öğrencilerimiz var sayısı 2 bini geçen. Biz sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da cezaevinde olan öğrencilerimizin eğitim hakkını ayaklarına kadar götürüyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Naci Gündoğan, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve akademisyenler tarafından, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Tören, mini konserlerin gerçekleştirilmesi ve hep birlikte kep atılmasının ardından sona erdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAçıköğretimDiplomaMezuniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 ilden 140 öğrencinin katılımı ile…
9 ilden 140 öğrencinin katılımı ile…
En çok veliler sevinecek
En çok veliler sevinecek
40 öğrenci 5 gün Arapgir'de inceleme yapacak
40 öğrenci 5 gün Arapgir'de inceleme yapacak

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim