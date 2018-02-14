Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116152
ALTIN
163.212
DOLAR
3.7496
STERLİN
5.2566
EURO
4.6611
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

ABÜ Hukuk Fakültesi Dergisi uluslararası veri tabanına girdi

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyenlerin yönetiminde altı ayda bir yayımlayan “Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD)” Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’da yer almaya başladı. Bu sayede başta Avrupa olmak üzere EBSCO’nun ulaştığı tüm coğrafyalardaki hukukçular makalelere erişebilecek.

ABÜ Hukuk Fakültesi Dergisi uluslararası veri tabanına girdi

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyenlerin yönetiminde altı ayda bir yayımlayan “Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD)” Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’da yer almaya başladı. Bu sayede başta Avrupa olmak üzere EBSCO’nun ulaştığı tüm coğrafyalardaki hukukçular makalelere erişebilecek.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:18
ABÜ Hukuk Fakültesi Dergisi uluslararası veri tabanına girdi

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyenlerin yönetiminde altı ayda bir yayımlayan “Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD)” Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’da yer almaya başladı. Bu sayede başta Avrupa olmak üzere EBSCO’nun ulaştığı tüm coğrafyalardaki hukukçular makalelere erişebilecek.

Türkiye’den kabul alan ilk hukuk dergisi

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin, Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’dan kabul alan ilk hukuk dergisi olma unvanını da elinde bulundurduğu bildirildi. Hukuk alanında çeşitli güncel konularda okuyucusuna bilgi vermeyi hedefleyen ABUHDF, bu hedefe ulaşmak için, yakın tarihli ve güncel yargı kararlarının yanında hukuk öğretisi ve uygulamasındaki gelişmeleri okuyucularına aktarıyor. Yazarlar için de tartışmalı konulara ilişkin özgür düşüncelerini ortaya koyabilecekleri uygun bir platform oluşturuyor.

Yabacı literatür okuyucuya sunuluyor

Her sayısında Almanca ve İngilizce başta olmak üzere modern bilim dillerinde yazılmış eserler yayınlanan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin yabancı literatürde yer alan bazı eserler Türkçe’ye tercüme edilerek okuyucuların istifadesine sunuluyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYK E-DEVLET KOLAYLIĞIYLA GENÇLERİN HİZMETİNDE
KYK E-DEVLET KOLAYLIĞIYLA GENÇLERİN HİZMETİNDE
Üniversite öğrencisi Yağmur Kınalı dört projesi ile fon kazandı
Üniversite öğrencisi Yağmur Kınalı dört projesi ile fon kazandı
TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ
TEOG’LA İLGİLİ DEDİKODULARA YANIT GELDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim