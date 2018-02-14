ABÜ Hukuk Fakültesi Dergisi uluslararası veri tabanına girdi

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyenlerin yönetiminde altı ayda bir yayımlayan “Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD)” Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’da yer almaya başladı. Bu sayede başta Avrupa olmak üzere EBSCO’nun ulaştığı tüm coğrafyalardaki hukukçular makalelere erişebilecek.

Türkiye’den kabul alan ilk hukuk dergisi

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin, Uluslararası Veri Tabanı EBSCO’dan kabul alan ilk hukuk dergisi olma unvanını da elinde bulundurduğu bildirildi. Hukuk alanında çeşitli güncel konularda okuyucusuna bilgi vermeyi hedefleyen ABUHDF, bu hedefe ulaşmak için, yakın tarihli ve güncel yargı kararlarının yanında hukuk öğretisi ve uygulamasındaki gelişmeleri okuyucularına aktarıyor. Yazarlar için de tartışmalı konulara ilişkin özgür düşüncelerini ortaya koyabilecekleri uygun bir platform oluşturuyor.

Yabacı literatür okuyucuya sunuluyor

Her sayısında Almanca ve İngilizce başta olmak üzere modern bilim dillerinde yazılmış eserler yayınlanan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin yabancı literatürde yer alan bazı eserler Türkçe’ye tercüme edilerek okuyucuların istifadesine sunuluyor.