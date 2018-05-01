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91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu Yazar Uslu’yu Ağırladı

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu Yazar Tarık Uslu’yu ağırladı.

91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu Yazar Uslu’yu Ağırladı

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu Yazar Tarık Uslu’yu ağırladı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:06
91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu Yazar Uslu’yu Ağırladı

Öğrencilerle okulun konferans salonunda buluşan Yazar Uslu önce kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Keyifli söyleşi sonrası ise okul yönetiminin öğrenciler için aldığı kitaplarını tek tek imzaladı.

10 YILDIR YAZIYORUM

Yazar Tarık Uslu şu açıklamalarda bulundu:

“Bana ilk olarak ‘Nasıl yazar oldunuz?’ diye soruyorlar. Sizin aranızda da yazmaya hevesli olanlar hatta yazanlar vardır. İleride yazar olmak isteyenler vardır. Ben sizin yaşınızdayken yazar olmak değil, orman bekçisi olmak istiyordum. Ağaçların, kuşların arasında yaşamak istiyordum. Kimse beni bende kimseyi görmek istemiyordum fakat bazen istediğiniz olmuyor. Sonradan orman bekçisi olmayacağımı anlayınca yazar olmaya karar verdim. 10 yıldır yazıyorum ve 60’a yakın kitabım çıktı. Sizin yaşınızdayken birazdan sana söylemiş olduğum şeyi bana söylemiş olsalardı ben bugün çok daha rahat yazardım. Özellikle yazmak isteyenler için çok ciddi bir tavsiyede bulunacağım. Yazanların ya da yazarların elinde sadece kelimeler var. Ne kadar çok kelime biliyorsanız, ne kadar değişik kelime biliyorsanız, kelime hazineniz ne kadar değişikse o kadar rahat anlatırsınız kendinizi. Az kelime ile kendinize ait bir dil geliştiremezsiniz. Bugün maalesef sizin yaşınızdaki kişilerin bildiği kelime sayısı çok azaldı. Klasik kitapları sadeleştiriyorlar ve siz de sadeleşmiş kitapları okuyorsunuz. O güzel kelimeleri de öğrenemiyorsunuz. Ama bu kelime hazinesini geliştirecek çok pratik bir yol biliyorum. Roman okur gibi, hikaye okur gibi sözlük okuyun. Hepinizin masasında Türk Dil Kurumuna ait bir sözlük olsun. Başka kitaplar okumayın demiyorum fakat masanızda bir tane sözlük olsun.”

Yazar Uslu’ya açıklamalarının ardından Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı kayısı takdim etti.

HİLAL DEMİRTAŞ   Busabah Gazetesi 
 

Anahtar Kelimeler:
Tarık UsluMalatyaKitap Fuarı
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