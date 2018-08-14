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75 üniversiteye 2 bin kontenjan

YÖK 100/2000 Projesi-Doktora Burs Programının 4. çağrı döneminde desteklenen üniversiteler ve alanları belli oldu. Bu kapsamda 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu.

75 üniversiteye 2 bin kontenjan

YÖK 100/2000 Projesi-Doktora Burs Programının 4. çağrı döneminde desteklenen üniversiteler ve alanları belli oldu. Bu kapsamda 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:11
75 üniversiteye 2 bin kontenjan

YÖK öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemeye devam ediyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, proje bilinen bir burs programı olmayıp derin bir bakış açısıyla ve yeni YÖK tarafından ilk defa belirlenen “öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri” üzerinde yoğunlaşıyor. Proje tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkarıyor. Belirlenen öncelikli alanlar arasında; aşı, insan beyni ve nörobeyinden moleküler biyoloji ve genetiğe, ilaç araştırmalarından antorpolojiye, bilim tarihinden felsefeye, deniz hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisinden Köktürçeye, robotik, yapay zeka, mikro ve nano teknoloji, doku mühendisliği, mekatronikten, hidrojen ve yakıt pillerine, balıkçılık teknolojisinden sürdürülebilir tarıma, veri bilimi ve sensör teknolojilerinden fotonike kadar ülkenin kalkınması ve bilim hayatının sıçrama yapması için gerekli 100 alan bulunuyor.

DOKTORA EĞİTİMİ YENİ BİR VİZYON KAZANDI

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve Türkiye'nin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen programda şimdiye kadar dört çağrı dönemi tamamlandı. İlk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrenci ayda 2 bin TL burs aldı.

4. ÇAĞRI DÖNEMİNDE PROGRAMA YOĞUN İLGİ VAR

Kurgusu, amacı ve süreçleri itibariyle bir ilk olan program için 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi için üniversiteler tarafından YÖK’ten 4 bine yakın kontenjan talep edildi. 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversiteler ve kontenjan sayıları belirlendi. Panel değerlendirmelerine, çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman 106 öğretim üyesi katıldı.

Bu kapsamda 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu. YÖK tarafından uygun bulunan kontenjanlar için başvurular üniversiteler tarafından alınacak ve uygun bulunan adaylar Başkanlığa bildirilecek.

PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olan lisans veya yüksek lisans mezunları programa başvurabilecek. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması gerekecek. 14 Eylül’e kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için tarihler ve şartlar ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacak.

Üniversitelere verilen kontenjanlara 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
üniversiteKontenjan
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