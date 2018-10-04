62 ilden 115 üniversite başkanı Malatya’da

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlangıcı için çeşitli istişarelerin yapılarak kararların alındığı Anadolu Öğrenci Birliği Öğrenci Meclisi Toplantısı’na İstanbul’dan Van’a, Erzurum’dan Samsun’dan İzmir’e, Ankara’dan Eskişehir’e kadar 115 üniversite başkanı katıldı.

Toplantı tanışma ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gündem maddeleri doğrultusunda devam eden programda daha sonra söz alan AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça, yeryüzünün bütün erdemlilerinin Müslümanların müttefiki olduğunu belirterek, “İnanıyorum ki aklıselim yakın zamanda galip gelecektir. Tüm mücadele, gayret, çaba ve temennimiz bu yöndedir. İlahi iradenin getirmiş olduğu nizamı tüm dünyaya ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Hicaz’dan, Endülüs’ten, Buhara’dan, Şam’dan almış olduğumuz ilhamla ve tecrübeyle, belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyoruz. Bir de bakıyoruz ki Bağdat’tan, Etiyopya’dan, Kurtuba’dan ve Bosna’dan bize bir mesaj var, bir çağrı ve bir hasret var” ifadelerine yer verdi.

SLOGANLA DEĞİL, BİLGİYLE HAREKET EDİN

Öğrenci Meclisi Toplantısı 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin değerlendirilmesi ile devam etti. Daha sonra Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz gençlere yönelik yaptığı konuşmada Türkiye’nin her yerinden gelen öğrencileri gördükçe mutlu olduklarını belirtti.

Gençlere öğütlerde bulunan Şengöz, “Gençler, dünyamızı ve değerlerimizi, inanç dünyanız muvacehesinde yeniden kurgulayıp yaşanabilir başka bir dünya inşa etmelisiniz. Bu konuda ciddi hazırlıklar yapmalısınız. Sahada kavganızı vermelisiniz. Sloganla değil, bilgiyle hareket ederek, peygamberlerin inşa edici soluğunu kuşanarak yolunuza devam etmelisiniz. Unutmayalım, bu tuzaktan tek bir çıkar yol var, sığınılacak en güvenli liman, en emin yol inancımızdır, dinimizdir” diye konuştu.

Program daha sonra 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin planlanması ve stratejilerin belirlenmesi ile devam etti. Öğrenci toplulukları, kampüs faaliyetleri, Uluslararası çalışmalar, ders halkaları, müfredatlar gibi birçok konunun ele alındığı toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.