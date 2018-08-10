60 yaşında üniversite mezunu oldu “BİZ BU KÜLTÜRLE YETİŞTİK”

Adnan Özdemir 60 yaşında. 1979 yılında Ticaret Lisesi’nin bitirmiş, aynı yıl maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmış, okuma aşkını ise hiç kaybetmemiş Özdemir…

BÜYÜK BİR HEVESLE OKUDUM

Okuma aşkını içinde yaşatan Adnan Özdemir, 2015’te üniversiteyi kazanma ve okumaya devam etme serüvenini şöyle anlatıyor:

“Okuyamadım, daha sonra içime bir heves geldi. Burada İnönü Üniversitesinde İşletme Bölümü’nü kazandım. O 1979 yılındaki öğrencilik yıllarıma büyük bir hevesle başladım ve devam ettim. Öğrencilere örnek olmaya çalıştım. İşte elimizden geliyor, hocalarımızla güzel diyaloglar içinde okulumuzu bitirdik.

Üniversiteye kaydımı 2015’te yaptım. 2018’de mezun oldum. Yani 3 yıl içerisinde bitirdim üniversiteyi.”

HOCAYI GÖRDÜĞÜM ZAMAN ÖNÜMÜ İLİKLİYORUM

Gençlerin, kendisini çok takdir ettiğini ifade eden Özdemir, “Bu yaşta okuyunca çok büyük bir yankı oluşturduk. Çevremde, kasabamda gençlere örnek bir şekilde, okuldaki öğrencilerimize de örnek olabilecek bir şekilde her türlü hal ve hareketlerimize dikkat ederek okuduk. Ben hocayı gördüğüm zaman önümü ilikliyorum, öğrenciye tuhaf geliyor. Diyorum ki biz bu kültürle yetiştik, biz bu kültürle okuduk. Büyük bir saygı duyuyorlardı bana öğrenciler. Öğrenciler olsun, oradaki okuldaki idari personel olsun, öğretmenlerim olsun, hepsine ben de saygı duyuyorum. Hepsiyle, öğrencilerle de dostluğumuz devam ediyor” sözlerini kaydetti.

TORUNUMUZ YAŞINDAKİLER İLE ÖĞRENİM GÖRDÜK

“İki tane bir oğlum, bir kızım var. Onlar da bitirdiler üniversiteyi. Çocuklarım da çok sevindiler. Hatta bir torunum var 5 yaşında ‘ben de dedemle okula gideceğim’ diyor” diyen Özdemir, “Ben öğrenciye soruyorum, diyorum ki ‘Baban kaç yaşında?’, diyor ki ‘40 yaşında.’ Diyorum ‘Deden kaç yaşında?’, diyor ki ‘60-62 yaşında.’ Biz onların dedesi yaşındayız. Torunumuz yaşındakiler ile öğrenim gördük” sözlerini kaydetti.

OKUMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY

“Şu an da devlet memuruyum. Adliye’de çalışıyorum. Bir iki yıl daha çalışıp emekli olacağım” sözlerine yer veren Adnan Özdemir, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Özdemir, “Okumak çok güzel bir şey; insanın ufkunu açıyor, dünya görüşü değişiyor. Herkes böyle kültürlü olsun, kavgasız özgür bir dünyada yaşayalım. Şimdi ben dedim ki herkes okula gitsin, eğitimini alsın. Anneler babalar çocuklarına bu konuda yardımcı olsun. Okumak çok güzel bir şey. Ben elimden gelse halen ben devam ederim ama diyoruz ki yeter” diye konuştu. busabahmalatya.com