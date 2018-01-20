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5 YENİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Açıköğretim Sistemi mezunları tarafından yoğun ilgi gören Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına 5 yeni program daha eklendi.

5 YENİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Açıköğretim Sistemi mezunları tarafından yoğun ilgi gören Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına 5 yeni program daha eklendi.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:59
5 YENİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite web sitesinden yapılan duyuruda uzaktan öğretim yoluyla eğitim verecek olan “Kimya”, “İşletme Yönetimi”, “Ölçme ve Veri Analitiği”, “Görsel İletişim Tasarımı” ile “Karakter ve Değer Eğitimi” tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Duyuruda ayrıca bu programlarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dâhil tüm süreçlerin uzaktan öğretim yoluyla yürütüleceği belirtilirken, ALES puanı gerekmeyen başvurularda ise her programa ayrıca ilgili programlarda 5 yabancı uyruklu öğrencinin de kaydolabileceği aktarıldı.

22 OCAK’A KADAR UZATILDI

Duyuruya göre; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Açılan Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvuru tarihleri 22 Ocak’a kadar uzatıldı. Öğrenciler, başvuru işlemlerini https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ web adresinden yapabilecekleri gibi, başvurularla ilgili detaylı bilgilere ise https://www.anadolu.edu.tr/duyurular/2017-2018-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-yeni-acilan-uzaktan-ogretim-tezsiz-1516111057 internet adresinden ulaşabilirler. Malatya’da da açıköğretimden faydalanan birçok öğrenci bulunuyor. 

busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
EskişehirAnadolu üniversitesiAçıköğretimYüksek Lisans
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