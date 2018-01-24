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39 ÖĞRETMENE YÖNELİK...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim merkezlerinde görev yapan 39 öğretmene yönelik eğitim çalıştayı başlatıldı. 

39 ÖĞRETMENE YÖNELİK...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim merkezlerinde görev yapan 39 öğretmene yönelik eğitim çalıştayı başlatıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 15:16
39 ÖĞRETMENE YÖNELİK...

Kernek Külliyesi’nde düzenlenen eğitim çalıştayının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu yaptı.

Çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Mumcu, yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mumcu, “Büyükşehir Belediyemizin Malatya genelinde faaliyet gösteren ve 5’i semt konaklarımızda olmak üzere toplam 10 eğitim merkezi bulunuyor. Merkezlerimizde bin 906 ortaokul öğrencisine etüt ve rehberlik, 116 lise mezununa üniversite hazırlık kursu hizmeti veriliyor. 192 minik öğrenci de Nezaket Okullarımıza devam ediyor. Bir yandan pozitif bilimler, bir yandan da rehberlik ve öğrencilere önderlik etme anlamında Değerler Eğitimimizle birlikte iki noktada çalışmaları özetleyebiliriz. İkisini de birbirinden değerli buluyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın da hazır bulunduğu açılış programının ardından çalıştay sunumlarına geçildi. Çalıştay, 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.busabahmalatya.com 
 

İHA

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