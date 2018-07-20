348 polis adayı mezun oldu

Malatya POMEM'de gerçekleşen mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini alması ile başladı. Törende mezunlar adına bir konuşma yapan okul dönem birincisi Bülent Aydın, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

POMEM Müdürü Faruk Nalçacı ise yaptığı konuşmada, eğitim merkezlerinin Emniyet Teşkilatına polis yetiştiren merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin içinden geçmiş olduğu zorlu dönemden de faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirerek teşkilatımıza personel kazandırmaya aralıksız olarak hassasiyetle devam etmektedir” şeklinde konuştu.

SADECE MİLLETİN VE DEVLETİN POLİSİ OLUN

Nalçacı’nın konuşmasının ardından söz alan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür vekili Prof. Dr. Bayram Ali Soner ise 15 Temmuz ile birlikte ayyuka çıkan yapılanmaya dikkat çekerek, “Sizlerden en büyük beklentimiz, sadece ve sadece milletimizin ve devletimizin polisleri olarak görev yapmanız” ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Ali Kaban ise yeni mezunların göreve başladıktan sonra ülke topraklarında yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeden davranacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 21. dönem polis adayları yemin ederek kep fırlattı. Tören sonunda ise adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini hep birlikte paylaştılar. busabahmalatya.com