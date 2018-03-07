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275 BİN 282 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliğiyle okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyer sayımız cuma günü itibariyle 275 bin 282 kişiye ulaşmıştır" dedi. Öte yandan Malatya’da ise okuryazarlık için 3 bin 313 başvuru yapıldı.

275 BİN 282 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliğiyle okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyer sayımız cuma günü itibariyle 275 bin 282 kişiye ulaşmıştır" dedi. Öte yandan Malatya’da ise okuryazarlık için 3 bin 313 başvuru yapıldı.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:41
275 BİN 282 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde "okuryazarlık seferberliği"nin açılış programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ankara Valisi Ercan Topaca’nın katılımıyla gerçekleşti. Programda bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, 2003 yılında başlatılan ‘Haydi Kızlar Okula’ ve 2008 yılında başlatılan ‘Ana Kız Okuldayız’ kampanyalarından olumlu ve başarılı neticeler alındığını belirterek, “Bu proje de başarıya ulaşacak. Ülkemizde okuryazar olmayan hiç kimse kalmayacaktır. Eğitim hakkı insanın en temel hakkıdır. Okuryazarlık seferberliği çalışmalarının amacına ulaşması için Bakanlık bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar konuyla ilgili genelgemiz doğrultusunda çalışmalarına başladı. Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların karşılaşabilecekleri her türlü engelleri kaldırmaya yönelik tedbirler alındı, kursa katılanların kullanacağı ders materyalleri hazırlandı, kursiyerlere dağıtıldı. Okuma yazma öğreten mobil uygulama yazıldı. Cep telefonlarına akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale getirildi. Örnek ders videoları çekildi. EBA üzerinden yayına verildi” ifadelerini kullandı.

"KURSİYER SAYIMIZ 275 BİN 282 KİŞİYE ULAŞMIŞTIR"

2017 TÜİK verilerine göre nüfusun 80 milyon 810 bin olduğunu belirten Yılmaz, “Bu nüfusun 60 milyonu 14 yaşın üstünde. Bu nüfustan örgün eğitim çağına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bini, yani toplam nüfusun yüzde 4’ü halen okuma yazma bilmemektedir. Okuryazarlık seferberliği çalışmaları kapsamında 1-19 Şubat tarihleri arasında halk eğitim merkezleri tarafından il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyen kişilerin tespiti amacıyla tarama faaliyetleri yapıldı. Halihazırda bin 12 kurumumuzda yetişkinlere kurslar açılmaktadır. MEB’e bağlı tüm okullarda kurslar açılabilecektir. Kursa bulunduğu yerde bir kişi dahi başvursa kurs açılacaktır. Türkiye genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliğiyle okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyer sayımız Cuma günü itibariyle 275 bin 282 kişiye ulaşmıştır. Okuryazarlık seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen kişilere ulaşmak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önceden 120 saatle bu eğitimi veriyorduk fakat verilen eğitim içinde matematikte vardı. Dedik ki birinci aşamada temel okuryazarlık olsun. Bu sayıyı 80 saate düşürdük. Bir çocuğu eğitmeye karar verince işe ilk büyükannesinden başlamak gerekir diyenler de var. Büyüklerimiz, annelerimiz, ninelerimiz eğitimimizin ilk halkalarıdır. Onlar okuyacak, onlar bilecek ki evlatları da, torunları da bilsin. Onlar öncelikle öğrenecek ki evlatlarına da, torunlarına da öğretsin.”  busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Ismet YılmazOkuryazarlıkOkuryazarlık SeferberliğiMalatya
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