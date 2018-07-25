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2018 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Memur adaylarının beklediği güzel haber geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru ve cevapları dün ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

2018 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Memur adaylarının beklediği güzel haber geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru ve cevapları dün ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
2018 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Malatya’dan da binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavların soru ve cevapları AİS üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir. 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KpssSoru Cevapları
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