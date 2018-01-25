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2018 EKPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2018 yılında gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için belirlenen sınav takvimi açıklandı. 

2018 EKPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2018 yılında gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için belirlenen sınav takvimi açıklandı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 14:49
2018 EKPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorunda.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, EKPSS sınavı 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavı için başvurular 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kura Başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanak. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:55
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ösym2018 Yılında Gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sınavı Için Başvurular 6-21 Şubat 2018 Tarihleri Arasında Yapılacak.
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