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2018 ALES NE ZAMAN?

2018 ALES sınav başvuru tarihi ne zaman? 2018 bahar dönemi ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES sınavı ile merak ettiğiniz detaylar...

2018 ALES NE ZAMAN?

2018 ALES sınav başvuru tarihi ne zaman? 2018 bahar dönemi ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES sınavı ile merak ettiğiniz detaylar...

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 17:22
2018 ALES NE ZAMAN?

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce kişi ALES sınav başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarihi merak ederek araştırıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM, 2018 ALES başvuru tarihi, ALES sınav tarihini internet sitesinden duyurdu. Peki, öğrencilerin merakla beklediği 2018 ALES sınav tarihi ne zaman, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?  ALES'e katılmak için ne kadar ücret gerekli, ALES'e başvuru nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan 2018 ALES sınav başvuru tarihleri, 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. Başvuru yapmayı kaçıranlar için ise en geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI

2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.

ALES’E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğer ÖSYM sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuzu bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Son yıllara ait ALES Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir:

-2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

-2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

-2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

-2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

Ödeme için 2 seçenek vardır. Banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin sitesinden internet aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

İHA

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