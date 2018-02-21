2017-2018 ÖĞRENCİ ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, İnönü Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı NezihaÜstüner, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Eyüp İzci ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Bu programın amacı, üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimize üniversitemizle ilgili bilgilendirme yapmaktır. Bu bilgilendirmenin içeriğinde; ‘Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ne iş yapar, öğrenciyle alakalı ne tür iş ve işlemleri vardır, Sağlık Kültür Spor Dairemiz ne tür iş ve işlevlerle uğraşır, öğrenciyle ilgili hizmetleri nelerdir, Kütüphane Daire Başkanlığımızın hizmetleri nelerdir, Dış İlişkiler birimimizin özellikle Erasmus ve değişim programlarıyla alakalı öğrenciyi ilgilendiren boyutu nedir, öğrenci bunlardan nasıl faydalanır?’ gibi konular bulunmaktadır. Bu program, tüm bunları sizinle paylaşmak için düzenlendi. Öğrenci topluluklarımızdan tutun da, yemek hizmetine kadar, kütüphaneden ödünç kitap almaya kadar birçok konuda arkadaşlarımız daire başkanlığı düzeyinde sizlerle bilgi paylaşımında bulunacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Akpolat’ın konuşmasının ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak, internet üzerinden nasıl işlem yapılabileceği, hangi aşamaların gerekli olduğu, öğrencilerin daha kolay iletişime geçmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. Programda, Durak tarafından öğrencilerin otomasyon sisteminde elektronik olarak işlem yapması, ders kayıt işlemleri, uzaktan eğitim dersleri, kayıt dondurma işlemleri, yaz okulu, disiplin işlemleri, mezuniyet işlemleri gibi birçok bilgi verildi. (Haber Merkezi – ÜNİHABER)busabahmalatya.com