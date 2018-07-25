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20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Dönemin yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.

20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Dönemin yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:43
20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenliğin bilgelik gösteren bir meslek olduğunu ifade etti. Bilginin görgüye dönüşmesinin önemine değinen Selçuk, "Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur: Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından bilgisayardan kura yöntemiyle atama yapıldı. 20 bin öğretmen hangi şehirde hangi okulda atanacağını beklerken törenin başlamasıyla heyecan daha da arttı. En fazla atama Şanlıurfa'ya gerçekleşti. Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salonda büyük alkış ve çığlıklar koptu. Kimi öğretmenler yanlarında gelen ailelerine sarılıp ağlarken kimi öğretmenler de gözyaşları içinde yakınlarını arayarak müjdeli haberi verdi. 

İHA

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Ziya SelçukMilli Eğitim Bakanıöğretmen Ataması
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