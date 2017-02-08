Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ekibi, görevi devraldıktan sonra üniversitenin, özellikle de Turgut Özal Tıp Merkezi’nin borç batağında olduğunu vurgulayan açıklamalar yapmıştı. Borç batağından çıkmak için tasarruf tedbiri olarak da Hekimhan, Kale ve Akçadağ Meslek Yüksek okullarının personel servislerinin iptal edildiği belirtilirken, İnönü Üniversitesi yönetiminin iki ay içerisinde, 18 akademik kadro ataması yapması, hızlı ve siyasi kadrolaşma iddialarını beraberinde getiriyor.

ATANAN İSİMLER…

İnönü Üniversitesi kadrosuna başvuran adayların dosya incelenmeleri sonucunda, jürilerin değerlendirme sonuçlarına göre atanan 17 akademik personelinin isimleri şöyle:

Önder Uyanık, Malatya Meslek Yüksek Okulu- Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Mehmet Furkan Çelik, Rektörlük- Uzman kadrosuna atama

Ömer Uyan, Rektörlük -Uzman kadrosuna atama

Emrah Uyan, Rektörlük- Uzman kadrosuna atama

Asım Taş, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu-Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Nida Sümmeya Çetin, İletişim Fakültesi - Kadrosuna atama

Basri Satılmış, Eczacılık Fakültesi -Uzman kadrosuna atama

Deniz Uğur Çengiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Harun Bayer, Akçadağ Meslek Yüksek Okulu - Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Şakir Tüfekçi, BSYO -Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Abuzer Yeşil, Kale Meslek Yüksek Okulu- Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Yeşim Aydoğan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi- Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Çiğdem Tekin, Sağlık Hizmetleri MYO, - Öğretim görevlisi kadrosuna atama

Osman Şahin, Yabancı Diller Yüksek Okulu- Okutman kadrosuna atama

Havva Pehlivan, Yabancı Diller Yüksel Okulu- Okutman Kadrosuna atama

Suat Simit, Yabancı Diller Yüksek Okulu -Okutman kadrosuna atama

EbubekirMatpan, Yabancı Diller Yüksek Okulu- Okutman kadrosuna atama

RESMİ İNTERNET SİTESİNDE

Bu arada İnönü Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde, akademik personel alımlarına ilişkin sonuç ilanlarının bir kısmı halen yayında iken, duyuruların bir bölümün bir süre sonra siteden kaldırılması dikkat çekti. İnönü Üniversitesi’nin internet sitesinde, Arapgir MYO içinde öğretim görevlisi alımı düzeltme ve ön değerlendirme sonucu duyurusu yayımlandı. Duyuruda şartları sağlayan adayın sınava gireceği görülüyor. Ancak ön değerlendirmesi yayımlanan Arapgir MYO öğretim görevlisi sınav sonucuna ilişkin ilanın sitede yer almadığı görülürken kazananın kim olduğu ise merak konusu oluyor.

TAHİR ÖZÇELİK