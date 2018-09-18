187 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi dün Malatya’da da İlköğretim Haftası Kutlama programı düzenlendi. Özalper İlkokulu’nda yapılan programa Malatya Vali Vekili Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İlçe başkanları, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajı, öğrencilerin konuşma ve şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptı. Tatlı, Malatya genelinde 857 okul ve kurumlardan 13 bin 91 öğretmen, 187bin 424 öğrencinin bugün itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla girdiğini söyledi.

TAM GÜN EĞİTİM HEDEFİN YÜZDE 96 ULAŞILDI

Tatlı, “İlimiz genelinde devam eden ve bu yıl hizmete girecek olan 12 okul ve 156 derslik ile birlikte ilimizin eğitim fiziki altyapısı daha da güçlenmiş olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. İnşaatı devam eden ve planlama aşması tamamlanarak ihale işlemlerine hazırlık aşamalarında olan ve ihale edilmiş olup yer teslimi yapılan okullarımızın inşaatları bitirilip hizmete alınmaları durumunda ilimizde tam gün eğitim hedefini yüzde 96 oranında gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

KENDİMİZDEN ÖNCE ÇOCUKLARIMIZI KORURUZ

Uzun zamandır ilk kez okulların açıldığı güne herkesle birlikte tanıklık ettiğini dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Ben ilkokul öğretmenim Nuran Cengiz’i hiç unutmadım, çok iyi bir eğitim verdi. Bugün inanıyorum ki cümlemizin öznesi çocuklarımız, öğrencilerimiz, evlatlarımız çocuklar bizim en büyük servetimiz, çocuklar bize Allah’ın emaneti. Onları koruyup kollamak hepimizin görevi. Eğitim öncelikle ailede başlıyor. İlk eğitimi doğduğumuz andan itibaren anneler evlatlarını gözümüz gibi koruruz. Kendimizden önce çocuklarımızı koruruz. Yapmamız gereken aile içindeki eğitimi verebilmemiz. Sonrasında emaneti öğretmenlerimize okul idarecilerimize, milli eğitim il müdürlüğümüze ve milli eğitim bakanlığına bırakıyoruz. Çocuklarımız ve hepimiz en korunaklı olduğumuz yer ailemiz ve evimiz. O korunaklı olduğumuz yerde çocuklarımıza her türlü sevgiyi, şefkati, öğretiyi ve değerleri vermekle mükellefiz. Anne ve babalarımıza hele de bugün ilk kez okula başlayan çocuklarımın ve en az çocuklar kadar heyecanlı olan anne ve babalarına bir kez daha hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

BÜTÇEYİ 134 MİLYAR LİRAYA ÇAKARDIK

Fiziki şartları iyileştirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirten Milletvekili Çalık, “16 yıldan bu yana milli eğitime ve eğitim camiasına çok ciddi katkılar verdik. Bu katkıları yaparken de ana hedefimizi eğitimde ne kadar güçlenirsek ülkemizde o kadar güçlü olur diye düşündük. 2002 yılında eğitime ayrılan 11 milyon 3 binlik bütçeyi 134 milyar liraya çakardık. En büyük bütçe şu anda eğitime ayrılan bütçede, çocuklarımıza, öğretmemelerimize ayrılan bütçede. Bütçemizin yüzde 18’i eğitime ayrılmış vaziyette. Öğretmemelerimize maaşlar konusunda ne kadar artırırsak artıralım, özlük haklarınız ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim öğretmenlerimizin hakkının ödenmeyeceğini biliyorum. Onlar bizi, toplumu yetiştiren en önemli meslek grupları. Neslimize size emanet ediyoruz ve tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Siz toplumu yetiştirip, şekillendiriyorsunuz, çocuklarımızı eğitiyorsunuz. Fiziki şartları iyileştirmek üzere çok ciddi çabalar sarf ettik. Malatya’mızda da okullarımızın ihtiyacını minimuma indirmiş vaziyetteyiz” ifadelerini kullandı.

FİZİKİ ŞARTLARIN İÇİNİ DOLDURACAK OLAN ÖĞRETMENLERİMİZ

Milletvekili Çalık, “Yaklaşık 13bin 500 öğretmen ve 184 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullarımızın sayısı ve sınıf başına düşen öğrenci sayısını gayet nitelikli hale getirdik. Bizim siyaset olarak yaptığımız fiziki şartlarla birlikte fiziki şartların içini dolduracak olan öğretmenlerimiz. Ne kadar evimizi güzel yaparsak yapalım o evin içerisinde huzur ve mutluluğu tesis edemezsek yaptığımız evimizin fiziki şartı ne kadar iyi olursa olsun sonuçta hüsrana uğrarız. Fiziki şartlarda yapmış olduğumuz iyileştirmelerle birlikte öğretmenlerimizin oraya ruh katacağını, oraya emek katacağını ve yaşken eğilen ağaç gibi çocuklarımızı da çocukluğundan itibaren eğitecekleriniz biliyorum. Fiziki mekânları teknolojileri organize etmek bize ama onun içini doldurmak siz öğretmenlerimize nasip olur inşallah. 2019 eğitim ve öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun” söylemlerine yer verdi.

GÜZEL BİR HEDİYE GÖTÜRMELİSİNİZ

Son olarak söz alan ve öğrenciler için tüm imkanların artık kullanıldığını söyleyen Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen ise, şunları kaydetti:

“Devletimiz, vatandaşlarımız, öğrencilerimiz için yapılabilecek her şeyi, bütün imkanlar sunulmaktadır. Şu andan itibaren artık siz değerli çocuklarımız, öğrencilerimiz esas görev sizlere düşmekte. Tabi ki öğretmenlerimizi saymıyorum, onlar mutlaka kendi mesleki kariyerleri gereği ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu çocukları kendi çocukları gibi, kendilerinin evlatları gibi en iyi şekilde yetiştirmeleri için ne gerekiyorsa onları yapacakları inancımız tam. Sevgili öğrenciler, anne ve babalarınızın bütün imkanları kullanarak yemeden, içmeden, kısıtlı imkanlarla sizleri okutup bu vatana, bu millete, özellikle kendinize faydalı birer insan olabilmek, kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettiren değerli birer insan olabilmek için sizlere hazırlanan bu imkanları çok iyi değerlendirmeniz ve eğitim, öğretim yılınızı iyi bir şekilde tamamlayarak anne ve babalarınıza mutlaka güzel bir hediye götürmelisiniz. Hediyelerin en güzeli aklınıza yerleştirdiğiniz bilgileri gelecekte, iyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş olmak, ülkesine ve milletine faydalı bir insan olmak için kullanabilmektir.”

4’üncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine ‘Okula Hoş Geldiniz’ çiçeğinin sunmasının ardından program, okul öğrencilerinin halk oyunu gösterisi ve sınıf ziyareti ile kitap dağıtımından sonra sona erdi.